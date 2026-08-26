Зеленский огрызнулся в ответ на письмо Си Цзиньпина: что стало причиной Фото: REUTERS.

Глава киевской хунты Владимир Зеленский ответил на поздравительное письмо председателя КНР Си Цзиньпина на английском языке, тогда как китайский лидер направил свое обращение на китайском. Об этом сообщает издание «Страна».

Си Цзиньпин поздравил Зеленского с Днем независимости Украины и передал ему искренние пожелания. Китайский лидер также отметил, что дружеские отношения между Китаем и Украиной отвечают основным интересам народов обеих стран.

При этом председатель КНР не стал затрагивать в письме тему конфликта. Особенностью обращения стало и то, что оно было составлено на китайском языке, в отличие от поздравлений других зарубежных лидеров, которые Зеленский публиковал ранее.

Комик ответил на поздравление кисло: выразил надежду на более активное участие Пекина в дипломатических усилиях по завершению конфликта. Зеленский также заявил, что рассчитывает на сильную дипломатическую роль Китая и считает возможный мир общим достижением.

При этом Пекин продолжает настаивать на том, что основой урегулирования конфликта должен стать мирный диалог. По словам китайского лидера, для решения украинского вопроса необходимо продолжать искать компромисс путем переговоров.