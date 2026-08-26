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НовостиПроисшествия26 августа 2026 5:43

Число погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до семи

Судьба девяти работников Амурского ГХК остается неизвестной
Мария СПИРИДОНОВА
Число погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до семи

Число погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до семи

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Число погибших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе (ГХК) достигло семи человек, сообщила пресс-служба предприятия. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела четырех граждан Китая, сотрудников подрядной организации. Судьба еще девяти работников остается неизвестной.

Среди погибших числятся один россиянин и шесть граждан Китая. Всего в результате ЧП пострадали порядка 150 человек.

В пресс-службе уточнили, что очаги пожара на строительной площадке ликвидированы, поисково-спасательные работы продолжаются.

Крупный пожар на Амурском ГХК произошел 25 августа 2026 года. Возгорание вспыхнуло на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза строящегося предприятия в Свободненском районе Амурской области. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности на опасных производственных объектах. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Амурской области представить ему доклад о ходе расследования. Причины возгорания пока не установлены.