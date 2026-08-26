Число погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до семи Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Число погибших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе (ГХК) достигло семи человек, сообщила пресс-служба предприятия. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела четырех граждан Китая, сотрудников подрядной организации. Судьба еще девяти работников остается неизвестной.

Среди погибших числятся один россиянин и шесть граждан Китая. Всего в результате ЧП пострадали порядка 150 человек.

В пресс-службе уточнили, что очаги пожара на строительной площадке ликвидированы, поисково-спасательные работы продолжаются.

Крупный пожар на Амурском ГХК произошел 25 августа 2026 года. Возгорание вспыхнуло на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза строящегося предприятия в Свободненском районе Амурской области. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности на опасных производственных объектах. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Амурской области представить ему доклад о ходе расследования. Причины возгорания пока не установлены.