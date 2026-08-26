«Видим только махровую русофобию»: Захарова ответила на «обиду» Германии на Россию Фото: МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила нынешние настроения германских властей с идеологией Третьего рейха. По её мнению, в Берлине сегодня царит такая же агрессивная русофобия, как и в 1930–1940-х годах по отношению к славянам и другим народам.

«Мы от нынешних германских властей видим только одно — ярую, махровую русофобию, ту, которую испытывало немецкое руководство, руководство Третьего рейха к людям разных национальностей, к евреям, славянам, цыганам и многим другим в 1930–1940-е годы», — указала дипломат в эфире радио Sputnik.

Так Захарова прокомментировала публикации в немецких СМИ, что Москва якобы оскорбила Берлин ударами по Борисполю во время визита главы МИД Германии Йоханна Вадефуля в Киев.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров также высказался о риторике Германии. Он заявил, что Берлин вновь претендует на роль лидера в поддержке нацистских движений в Европе. Министр отметил, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским действует под патронажем Берлина.