Der Spiegel: доставивший оружие в тайник под Берлином оказался украинцем Фото: REUTERS.

Центральным фигурантом громкого дела о схроне с оружием, найденном на окраине немецкой столицы, оказался выходец с Украины. По данным издания Der Spiegel, именно этот человек подозревается в транспортировке боеприпасов к месту закладки.

В материалах прессы уточняется, что в центре следствия находится 24-летний молодой человек, который последнее время проживал на территории Польши. С конца прошлого года он уже содержится под стражей в Румынии по другому делу.

Журналисты утверждают, что задержанный может быть связан с некой подпольной сетью. Предположительно, эта группа действовала по заданию третьей страны и планировала проведение диверсий на объектах стран НАТО.

Напомним, что сам тайник с арсеналом был обнаружен в лесном массиве неподалеку от Берлина еще в 2025 году. Параллельно в Румынии был арестован еще один фигурант, которого также проверяют на причастность к этому делу.

В данный момент расследование находится в ведении Федеральной прокуратуры Германии. Дело возбуждено по статье о подготовке акта насилия, который может создать угрозу для конституционной безопасности государства.