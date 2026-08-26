В Минобрнауки рассказали, когда начнется переход на новую модель высшего образования

Минобрнауки: переход на новую модель высшего образования начнется с 2027 года. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/GLOBAL LOOK PRESS

Россия начнет переход на новую модель высшего образования по отдельным укрупненным группам специальностей с 2027 года. Об этом РИА Новости сообщили в Минобрнауки РФ.

«Полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить в предстоящие три года, а по отдельным укрупненным группам специальностей этот процесс начнется с 2027 года», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева сообщила, что в России с 1 сентября 2026 года отменят систему «бакалавр» и «магистр» и заменят ее на два новых формата высшего образования. При этом будет устранен запрет для выпускников специалитета на поступление в магистратуру на бюджетные места.