Силы ПВО уничтожили три ракеты «Фламинго» над Черным морем вдали от Севастополя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на среду, 26 августа, отразили ракетную атаку на Севастополь. Губернатор Михаил Развожаев сообщил об уничтожении трех дальнобойных крылатых ракет FP-5 «Фламинго» над акваторией Черного моря.

«Благодаря профессиональным и оперативным действиям расчётов все 3 дальнобойные крылатые ракеты FP-5 были своевременно обнаружены и уничтожены над акваторией Чёрного моря на значительном удалении от береговой черты города», — заявил он.

По словам главы города, это первая ракетная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) за долгое время. Жертв и пострадавших среди населения нет, разрушений городской инфраструктуры также не зафиксировано. Губернатор поблагодарил российских военных за слаженную и безупречную работу по защите региона.