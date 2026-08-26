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НовостиПроисшествия26 августа 2026 6:36

Силы ПВО уничтожили три ракеты «Фламинго» над Черным морем вдали от Севастополя

Силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Силы ПВО уничтожили три ракеты «Фламинго» над Черным морем вдали от Севастополя

Силы ПВО уничтожили три ракеты «Фламинго» над Черным морем вдали от Севастополя

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на среду, 26 августа, отразили ракетную атаку на Севастополь. Губернатор Михаил Развожаев сообщил об уничтожении трех дальнобойных крылатых ракет FP-5 «Фламинго» над акваторией Черного моря.

«Благодаря профессиональным и оперативным действиям расчётов все 3 дальнобойные крылатые ракеты FP-5 были своевременно обнаружены и уничтожены над акваторией Чёрного моря на значительном удалении от береговой черты города», — заявил он.

По словам главы города, это первая ракетная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) за долгое время. Жертв и пострадавших среди населения нет, разрушений городской инфраструктуры также не зафиксировано. Губернатор поблагодарил российских военных за слаженную и безупречную работу по защите региона.