В США до сих пор нет посла Украины: названа причина

РБК-Украина: Киев не может назначить нового посла в США из-за дефицита кадров Фото: REUTERS.

Украинские власти уже почти месяц не могут определиться с кандидатурой посла страны в США. Причиной тому стал острый кадровый дефицит. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

Отмечается, что пока на примете у главаря киевского режима Владимира Зеленского две кандидатуры: замглавы офиса президента Павел Палиса и экс-глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

Однако Палиса - важная персона в окружении главаря киевского режима, так что, маловероятно, что он отправится в Вашингтон. Что же касается мнений о Кулебе, то их журналисты не приводят.

Ранее на Западе сильно озаботились тем, что Украина осталась без своего посла в Вашингтоне. Напомним, этот пост остался вакантными после увольнения с него Ольги Стефанишиной, которой сразу по возвращению на Украину антикоррупционные местные органы НАБУ и САП предъявили целый букет обвинений в коррупции.

До этого сообщалось, что Рустем Умеров, занимающий пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, является одним из главных кандидатов на должность посла в США.