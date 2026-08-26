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НовостиПолитика26 августа 2026 6:56

Кошельки и игрушки могут скрывать смертельную угрозу: в Росгвардии рассказали об опасной тактике ВСУ

Росгвардия: ВСУ маскируют взрывчатку под кошельки и игрушки
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Росгвардия: ВСУ маскируют взрывчатку под кошельки и игрушки

Росгвардия: ВСУ маскируют взрывчатку под кошельки и игрушки

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Росгвардия предупреждает об опасной тактике украинских войск, которые используют беспилотники для дистанционного минирования территорий. Обычные на вид вещи могут скрывать смертельную угрозу.

По словам сапера с позывным Зубр, противник часто маскирует самодельные взрывные устройства под привлекающие внимание бытовые предметы. С дронов сбрасывают кошельки, пачки денежных банкнот, смартфоны и даже детские игрушки.

«Противник нередко использует привлекающие внимание предметы... кошельки, пачки банкнот, смартфоны и детские игрушки. Об этом особенно важно предупреждать детей», — приводит ТАСС слова сапера.

Военнослужащие призывают граждан проявлять бдительность, не подбирать бесхозные вещи и сразу сообщать о них спецслужбам.

Напомним, при отступлении из Курской области украинские военные оставляли в освобожденных поселках заминированные книжки и детские игрушки. Сайт KP.RU рассказывал о работе саперов группы Международного противоминного центра Военно-инженерной академии в составе группировки войск «Север».