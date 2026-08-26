Кравцов ответил на вопрос об изменениях в ЕГЭ

Министр просвещения Сергей Кравцов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Задания Единого государственного экзамена в ближайшее время не претерпят серьезных изменений — ни в сторону усложнения, ни упрощения. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на Всероссийском педагогическом августовском совещании.

«Никаких серьезных изменений [в ЕГЭ - прим. ред.], усложнений, либо легче сделать — их не будет», — сказал Кравцов.

Глава ведомства пояснил, что все задания будут соответствовать 704-му приказу и федеральным образовательным программам.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил о намерении ведомства к 2030 году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории. Позже подобный формат появится и в экзамене по литературе, уточнил Музаев. По его словам, первым этапом в 2028 году в штатный режим войдет устная модель по истории для девятиклассников.