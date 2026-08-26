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НовостиПроисшествия26 августа 2026 7:06

ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Адыгее, задержан мужчина

Сотрудники ФСБ задержали жителя Майкопа
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Адыгее

ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Адыгее

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники спецслужб задержали жителя Майкопа, который готовил диверсию на объекте Минобороны РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«В г. Майкопе задержан местный житель, планировавший совершение теракта в отношении одного из объектов Министерства обороны Российской Федерации», — сказано в сообщении ведомства.

При обыске у подозреваемого изъяли самодельные зажигательные устройства. В обнаруженных средствах связи оперативники нашли переписку, которая подтверждает, что его действия координировали украинские боевики.

В отношении задержанного проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств планируемого преступления.

Пару дней назад, 24 августа, ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Новом Уренгое. Злоумышленник в сговоре с другими планировал поджечь железнодорожный кран для дестабилизации властей.