Дмитриев: немцы устали от лжи и катастрофической политики Фото: REUTERS.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что жители Германии устали от обмана и провального курса властей. По его словам, именно поэтому немецкие избиратели видят единственный шанс на спасение в партии «Альтернатива для Германии».

«Немцы устали от лжи и катастрофической политики и видят в прагматичной партии «Альтернатива для Германии», которая их слышит, единственную надежду», — написал Дмитриев в соцсети X.

Дипломат сослался на недавний опрос института Forsa. Согласно этим данным, на всей территории восточной Германии рейтинг «Альтернативы» достигает 43 процентов. При этом поддержка консервативного блока ХДС, напротив, значительно снизилась и составляет всего 13 процентов.

Ранее лидер оппозиционной партии Алис Вайдель пообещала немцам позитивные изменения в случае победы ее партии на предстоящих выборах. В частности, Вайдель сообщила журналистам, что Германия чувствовала себя гораздо лучше до введения единой европейской валюты.

Политик также подтвердила намерение своей партии добиваться выхода страны из еврозоны. Она подчеркнула, что отказ от евро станет одним из ключевых шагов для восстановления экономики и суверенитета государства в случае прихода АдГ к власти.