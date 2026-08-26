РИАН: в тату-салонах Украины набивают портреты Бандеры и нацистскую символику Фото: REUTERS.

Жители Украины обращаются в тату-салоны с запросами нанести на тело изображение нацистской символики или портреты лидеров украинского нацизма и пособников гитлеровцев, а также элементы нацистской символики. Об этом говорят материалы местных мастеров, регулярно публикуемые в социальных сетях, передает РИА Новости.

Подобные тенденции отмечены в различных регионах страны. В Киеве можно сделать татуировки с изображением Евгения Коновальца на фоне государственного герба. В Хмельницком клиентам набивают портрет Степана Бандеры, сопровождая снимки подписями о «борьбе за независимость», а во Львове на ноге одного из заказчиков появился образ Бандеры с гранатометом.

К тренду присоединяются и публичные персоны. Певица Наргиз Закирова продемонстрировала на бедре татуировку с портретом Бандеры, сфотографировавшись с бывшим депутатом Рады и участником вооруженных формирований Игорем Лапиным.

Кроме того, в салонах крупных городов Украины продолжают массово набивать «волчий крюк» (Wolfsangel) — графический элемент, который использовался в дивизиях СС гитлеровской Германии, а в настоящее время применяется радикальными формированиями.

Накануне прах одного из основателей ОУН* Евгения Коновальца перезахоронили с военными почестями на Национальном военном мемориальном кладбище под Киевом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что такими действиями Киев доказал свою «человеконенавистническую сущность».

*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ