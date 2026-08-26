Телеканал «Звезда» запускает новый сезон: что ждёт зрителей

«Звезда» начинает новый телевизионный сезон

Телеканал «Звезда» начинает новый телевизионный сезон, подготовив для зрителей свежие выпуски популярных передач, а также премьеры концерта и документальной ленты. Зрителей ждет обновленная сетка вещания с последней недели лета и вплоть до осени.

Уже 31 августа в семь утра в эфир вернется программа «Сегодня утром», а следом за ней, в 9:15 и 20:50, начнется ток-шоу «Открытый эфир». Поздним вечером, в 22:35, зрители смогут увидеть выпуск передачи «Между тем» с ведущей Наталией Метлиной. Примечательно, что в октябре этого года утренняя программа «Сегодня утром» отметит свое десятилетие в эфире канала.

В будние дни вечером, начиная с 20:00, запланирован показ авторских проектов. В понедельник Николай Чиндяйкин представит программу «Скрытые угрозы», а во вторник Олег Масленников-Войтов расскажет о загадках истории в «Улике из прошлого». В среду Андрей Луговой поделится расследованиями в «Секретных материалах», а по четвергам Павел Веденяпин проведет зрителей в программу «Код доступа».

По пятницам в 22:00 наступает время для аналитики: Ольга Белова и Иван Кондаков в проекте «Здравствуйте, товарищи!» обсудят ключевые события уходящей недели. Субботний вечер в 22:00 традиционно займет Вячеслав Фетисов, который в своей авторской программе будет беседовать с приглашенными гостями о самых актуальных темах.

Воскресенье на канале традиционно насыщено итоговыми и специальными проектами. С утра, в 9:00, Юрий Подкопаев подведет итоги в «Новостях недели», а в 18:00 Ольга Белова продолжит эту тему в программе «Главное». В течение дня зрители также увидят выпуски проектов «Служу России», «Военная приёмка» с Алексеем Егоровым, «Мужики» с Эдгардом Запашным, «Ищу своих» Николая Матвеева и «Не факт» с Араратом Кещяном и Михаилом Башкатовым.

Особого внимания заслуживают премьеры нового сезона. Пятого сентября в 21:00 телеканал покажет телеверсию гала-концерта уже четвертого сезона фестиваля «Баллады специальной военной операции – Время выбрало нас». А уже на следующий день, 6 сентября в полдень, в эфир выйдет документальная картина под названием «Там, где свои: сербы и русские на общем фронте».