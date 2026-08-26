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НовостиЗвезды26 августа 2026 8:21

Телеканал «Звезда» запускает новый сезон: что ждёт зрителей

Новый сезон телеканала «Звезда» стартует 31 августа
Семен ЗИМИН
«Звезда» начинает новый телевизионный сезон

«Звезда» начинает новый телевизионный сезон

Телеканал «Звезда» начинает новый телевизионный сезон, подготовив для зрителей свежие выпуски популярных передач, а также премьеры концерта и документальной ленты. Зрителей ждет обновленная сетка вещания с последней недели лета и вплоть до осени.

Уже 31 августа в семь утра в эфир вернется программа «Сегодня утром», а следом за ней, в 9:15 и 20:50, начнется ток-шоу «Открытый эфир». Поздним вечером, в 22:35, зрители смогут увидеть выпуск передачи «Между тем» с ведущей Наталией Метлиной. Примечательно, что в октябре этого года утренняя программа «Сегодня утром» отметит свое десятилетие в эфире канала.

В будние дни вечером, начиная с 20:00, запланирован показ авторских проектов. В понедельник Николай Чиндяйкин представит программу «Скрытые угрозы», а во вторник Олег Масленников-Войтов расскажет о загадках истории в «Улике из прошлого». В среду Андрей Луговой поделится расследованиями в «Секретных материалах», а по четвергам Павел Веденяпин проведет зрителей в программу «Код доступа».

По пятницам в 22:00 наступает время для аналитики: Ольга Белова и Иван Кондаков в проекте «Здравствуйте, товарищи!» обсудят ключевые события уходящей недели. Субботний вечер в 22:00 традиционно займет Вячеслав Фетисов, который в своей авторской программе будет беседовать с приглашенными гостями о самых актуальных темах.

Воскресенье на канале традиционно насыщено итоговыми и специальными проектами. С утра, в 9:00, Юрий Подкопаев подведет итоги в «Новостях недели», а в 18:00 Ольга Белова продолжит эту тему в программе «Главное». В течение дня зрители также увидят выпуски проектов «Служу России», «Военная приёмка» с Алексеем Егоровым, «Мужики» с Эдгардом Запашным, «Ищу своих» Николая Матвеева и «Не факт» с Араратом Кещяном и Михаилом Башкатовым.

Особого внимания заслуживают премьеры нового сезона. Пятого сентября в 21:00 телеканал покажет телеверсию гала-концерта уже четвертого сезона фестиваля «Баллады специальной военной операции – Время выбрало нас». А уже на следующий день, 6 сентября в полдень, в эфир выйдет документальная картина под названием «Там, где свои: сербы и русские на общем фронте».