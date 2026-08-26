Женщина разрубила мужа на 30 частей и разбросала их по всему городу: Суд решил - «не убийца!»

Суд не признал убийцей мать, расчленившую мужа и разбросавшую останки по Сиднею. Фото: Christian Charisius/GLOBAL LOOK PRESS

56-летняя Нирмин Нуфл, мать восьми детей, которая убила своего мужа кухонными ножами, расчленила его тело на 30 частей и захоронила останки в окрестностях Сиднея в мае 2023 года, признана невиновной в его убийстве. Об этой невероятной истории сообщает Daily Мail.

Не так давно женщина должна была предстать перед Верховным судом Нового Южного Уэльса, но в последний момент суд отложили. И вот накануне она выступила по видеосвязи из следственного изолятора и заявила о своей невиновности в убийстве. Вернее, признала себя виновной в непредумышленном убийстве.

Прокуроры сообщили судье Питеру Хэмиллу, ведущему дело, что примут признание в непредумышленном убийстве, а это значит, что ее не будут судить за убийство и не признают виновной по этому обвинению.

Между тем, Нуфл была обвинена в умышленном убийстве мужа во время семейной ссоры. После чего расчленила его тело кухонными ножами и электрической циркулярной пилой. Женщина сложила останки супруга в 30 мешков для мусора и выбросила их в жилые и промышленные контейнеры в пригородах западного Сиднея. Останки мужчины так и не были найдены.

Ранее жительница Мичигана в США убила собственного мужа, после чего подожгла его и переехала на семейном фургоне. Все ужасные разборки произошли после ссоры из-за измены.