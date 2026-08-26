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НовостиПроисшествия26 августа 2026 7:35

Промышленное предприятие в Нижегородской области пострадало при атаке ВСУ

Силы ПВО перехватили более 40 дронов в Нижегородской области
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Промышленное предприятие в Нижегородской области пострадало при атаке ВСУ.

Промышленное предприятие в Нижегородской области пострадало при атаке ВСУ.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области из-за ночной атаки беспилотников повреждено промышленное предприятие, а также несколько жилых домов и автомобилей. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

По его словам, силы Минобороны РФ и отряда «Барс НН» перехватили более 40 дронов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

«Повреждения получили одно промышленное предприятие, несколько жилых домов и автомобилей. На месте падения обломков работают специалисты... Всем гражданам, чье имущество пострадало, будет оказана помощь», — отметил губернатор.

В настоящее время экстренные службы продолжают ликвидацию последствий инцидента на местах падения обломков.

Напомним, рано утром во вторник, 25 августа, на территории нефтеперерабатывающего предприятия в Краснодарском крае из-за атаки киевского режима начался пожар.