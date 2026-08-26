Председатель КНР Си Цзиньпин посетит саммит ШОС в Бишкеке Фото: REUTERS.

Председатель КНР Си Цзиньпин в период с 30 августа по 3 сентября совершит зарубежное турне, в ходе которого примет участие в очередном саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в столице Киргизии. Об этом официально объявил в среду, 26 августа, МИД Китайской Народной Республики.

Согласно сообщению внешнеполитического ведомства, помимо участия в заседании Совета глав государств — членов ШОС в Бишкеке, программа поездки китайского лидера включает проведение государственных визитов в две страны — Киргизию и Египет.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что президент России Владимир Путин планирует участвовать в саммите ШОС, который должен пройти в Киргизии. При этом представитель Кремля уточнял, что на данный момент рано говорить что-либо о двусторонних встречах, которые могут быть проведены в ходе этой поездки.