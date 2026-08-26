«Не за что было зацепиться»: В Испании не знают, как расследовать дело о смерти пилота-перебежчика Кузьминова

Pais: расследование убийства перебежчика Кузьминова в Испании зашло в тупик. Фото: кадр из видео на YouTube

Расследование гибели российского пилота-перебежчика Максима Кузьминова, найденного застреленным в Испании в феврале 2024 года, приостановлено, поскольку оно зашло в тупик. Об этом пишет газета Pais со ссылкой на источники. В декабре 2025 года суд Вильяхойосы временно прекратил дело — следствие не смогло установить ни киллеров, ни заказчиков преступления.

«Не за что было зацепиться», — приводит издание слова источников, близких к расследованию. По данным газеты, у Гражданской гвардии Испании остались лишь скудные улики: гильзы, расплывчатые показания и найденная машина, на которой убийцы скрылись.

Ранее KP.RU писал, что перебежчика Максима Кузьминова застрелили в Испании двое неизвестных, а украинская разведка признала, что пилот сам виноват в своей смерти. Он получил обещанные $500 тысяч, но отказался оставаться под защитой на Украине и уехал за границу.

По данным испанских СМИ, убитый перебежчик прожил в районе Вильяхойос всего несколько дней, соседи его не знали, в магазинах и ресторанах его никто не видел. В Кузьминова выстрелили 12 раз, а затем переехали машиной.