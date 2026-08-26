Зеленский наградил Илона Маска орденом Свободы

Владимир Зеленский. Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/www.imago-images.de/Global Look Press

Владимир Зеленский наградил американского предпринимателя Илона Маска орденом Свободы, сообщают украинские паблики со ссылкой на соответствующий указ.

В документе отмечается, что бизнесмен удостоен награды за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, а также за развитие отношений между народами Украины и США. Указ уже подписан.

Ранее Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины Андрею Билецкому*, командиру 3-го армейского корпуса ВСУ. Билецкий* стоял у истоков создания батальона «Азов»** в 2014 году, до этого состоял в ультраправых организациях — «Социал-национальной ассамблее»** и «Правом секторе»**.

*Физическое лицо, внесенное Минюстом в список террористов и экстремистов.

**Организация признана террористической и запрещена на территории России.