Молодежь хочет денег, но боится не успеть: опрос показал приоритеты россиян до 35 лет Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Главной целью российской молодежи на ближайшие годы стала финансовая независимость. Этот приоритет возглавил рейтинг жизненных устремлений, обогнав заботу о здоровье и построение карьеры. Такие данные представил аналитический центр ВЦИОМ по итогам пилотного исследования Индекса приоритетов молодежи.

Молодые люди в возрасте 18–24 лет чаще других называют деньги своей главной целью, но реже верят в ее достижимость в ближайшие два года. По словам аналитиков, разрыв между желанием и уверенностью в успехе здесь особенно заметен, что говорит скорее о реалистичности подхода, а не об ощущении недостижимости.

Наиболее оптимистичной группой оказались подростки 14–17 лет, которые верят в свои силы благодаря четким образовательным трекам. А вот участники 25–29 лет уже столкнулись с первыми серьезными вызовами на рынке труда и начинают осознавать роль внешних обстоятельств. К 30–35 годам семья и стабильность выходят на первый план, а карьера отходит на второй.

Ранее опрос показал, что большинство россиян чувствуют ответственность за судьбу своей страны и ощущают любовь к Родине. Большинство респондентов поделились, что при слове «Россия» они прежде всего думают о доме.