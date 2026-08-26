Do Rzeczy: поляки назвали пять главных причин ухудшения отношений к украинцам. Фото: Volha Shukaila/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поляки назвали главные причины ухудшения отношений с украинцами, они перечисляются в опросе CBOS для издания Do Rzeczy. Лидируют споры о Волынской трагедии — их указали 45,4% респондентов. На втором месте — объем социальных пособий для украинцев (36,4%), на третьем — российская пропаганда (26,2%).

Также 24,4% опрошенных сослались на действия или высказывания украинских политиков, а 17,8% — на личный опыт общения с украинцами. Только 7,6% считают, что отношение поляков к соседям не ухудшилось.

Исследование выявило заметные различия между сторонниками правящей коалиции и оппозиции. Первые чаще называли причиной российскую пропаганду (49,5%), вторые — споры о Волыни (55,1%) и социальные пособия (47,8%). Опрос проводился с 17 по 20 августа среди 1000 взрослых поляков.

Ранее мэр польского Кошалина Томаш Соберай пригрозил разорвать побратимские отношения с украинским Ивано-Франковском из-за чествования ОУН-УПА*.

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