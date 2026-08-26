МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Румынии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Временная поверенная в делах Румынии в России была вызвана в Министерство иностранных дел Российской Федерации. Она должна прибыть в дипведомство в четверг, 27 августа. Об этом ТАСС сообщили в российском министерстве.

«На завтра в МИД России вызвана временная поверенная в делах Румынии», — указали в Министерстве иностранных дел РФ.

Напомним, в конце мая 2026 года Румыния закрыла генеральное консульство России в Констанце и объявила российского генконсула персоной нон-грата. Министерство иностранных дел РФ пообещал зеркальный или соразмерный ответ. Заместитель директора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев заявил, что Россия отвергает претензии Румынии и не планирует отзывать посла для консультаций.