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НовостиПроисшествия26 августа 2026 8:19

Логистический центр Wildberries в Котовске полностью уничтожен после атаки ВСУ

Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 16 беспилотников в Тамбовской области
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Логистический центр Wildberries в Котовске полностью уничтожен после атаки ВСУ

Логистический центр Wildberries в Котовске полностью уничтожен после атаки ВСУ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В результате ночной атаки беспилотников на город Котовск в Тамбовской области был полностью уничтожен крупный логистический центр компании Wildberries. Об этом в среду, 26 июня, сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

По словам главы региона, пострадали два человека: 19-летний парень получил сотрясение мозга, а у 49-летней женщины диагностирован перелом пальца. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Губернатор отметил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы сбили 16 беспилотников, однако три аппарата достигли цели и нанесли удар по зданию склада.

Власти пообещали оказать поддержку сотрудникам разрушенного предприятия: сегодня пройдет отдельное совещание по вопросу дальнейшего трудоустройства всех работников склада.

«Сегодня проведу отдельное совещание по дальнейшему трудоустройству всех, кто работал на складе Wildberries. Люди не должны остаться без работы», — написал глава региона в «Максе».