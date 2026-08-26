Швейцария проведет голосование по вопросу прекращения сотрудничества с НАТО. Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Швейцария проведет референдум о прекращении сотрудничества с НАТО и введении более строгой формы нейтралитета. Как пишет Daily Mail, голосование состоится 27 сентября.

«По всей стране появились плакаты с изображением голубей мира и призывом к избирателям выступить против войны. Эта кампания получила поддержку Кремля, но вызвала опасения, что она может изолировать Швейцарию от европейских соседей», — говорится в публикации.

В случае одобрения инициативы в конституции Швейцарии будет закреплен запрет на вступление или сотрудничество с военными или оборонными альянсами, а также на присоединение к санкциям. По данным опросов, большинство избирателей пока отвергают идею: 62% выступают против, 36% — за. Однако, по оценкам социолога Фабио Вассерфаллена, разрыв может сократиться, поскольку сторонники перемен тратят больше средств на кампанию.

Ранее Швейцария присоединилась к программе НАТО по совместной закупке боеприпасов (Ammunition Support Partnership, ASP).