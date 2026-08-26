Польша и Испания закупят самолеты-заправщики Airbus A330 MRTT на 5,4 млрд евро. Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Правительство Испании дало окончательное согласие на совместный с Польшей контракт по закупке самолётов-заправщиков Airbus A330 MRTT. Семилетнее соглашение оценивается в 5,4 млрд евро. Об этом сообщает польский портал RMF24 со ссылкой на решение кабинета министров.

В рамках сделки предусмотрена не только поставка машин, но и логистическое обеспечение для их ввода в эксплуатацию. Польша намерена приобрести четыре самолёта-заправщика Airbus A330 MRTT. Финансирование планируется осуществить через европейский механизм SAFE. Машины A330 MRTT, созданные на базе пассажирского лайнера, используются не только для дозаправки в воздухе, но и для перевозки грузов и медицинской эвакуации.

Сами самолёты производятся во Франции, в Тулузе, а затем переоборудуются в испанском Хетафе. Концерн Airbus, отвечая на растущий спрос, планирует в следующем году запустить вторую производственную линию в Севилье. Испания уже имеет опыт эксплуатации этих машин: в 2021 году она приобрела три единицы за 810 млн евро, две из которых поступили в войска в 2025 году.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия располагает всеми необходимыми техническими средствами для фиксации новых вооружений у других государств и делает из этого свои выводы.