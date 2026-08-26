Девятиклассников ждет устный экзамен по истории: когда он пройдет

В новом учебном году пройдет апробация устного экзамена по истории Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В новом учебном году в ряде российских регионов пройдет апробация устного экзамена по истории для девятиклассников, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на Всероссийском педагогическом августовском совещании.

По его словам, обязательный устный экзамен по истории будет введен с 2027/28 учебного года. Ведется активная работа по подготовке к его проведению, в том числе запланированы апробации в ряде субъектов, уточнил Музаев.

Ранее Министерство просвещения РФ сообщило, что с 1 сентября школы больше не смогут менять порядок изучения тем по истории в рамках одного класса. Учителям предписано строго следовать единой федеральной программе, утвержденной ведомством. Документ также закрепляет точное количество часов на каждый раздел курса для 5–9-х классов.