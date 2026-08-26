Лантратова: Ещё десять бойцов ВС РФ вернутся на родину в рамках обмена, фото: Евгений Мессман/ТАСС

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова анонсировала ещё один раунд обмена пленными между ВС РФ и ВСУ. По её данным, в ближайшее время состоится новый обмен на территории Белоруссии, благодаря которому домой вернутся ещё десять российских военнослужащих.

"Сегодня 10 наших ребят будут возвращены домой", - сказала Лантратова.

Омбудсмен добавила, что все технические моменты этого обмена обсуждаются прямо сейчас, и вскоре должны быть улажены. После этого с украинской территории в Белоруссию прибудут десять российских солдат, а взамен киевский режим получит десять своих.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия и Украина обменялись гражданскими лицами по формуле "10 на 10". Обмен был произведён на границе трёх стран - РФ, Украины и Белоруссии, но на белорусской территории, как остающейся не вовлечённой напрямую.