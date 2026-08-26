В новый семилетний бюджет ЕС включат огромную помощь Украине: Кошта озвучил сумму

Кошта: ЕК готовит новую программу поддержки Украины с 2028 года на 100 млрд евро. Фото: Marianna Kotyk/GLOBAL LOOK PRESS

В новом семилетнем бюджете ЕС, рассчитанном на 2028-2034 годы, будет подготовлена новая программа финансирования Украины. Объем финансирования - 100 млрд евро. Об этом в интервью Укринформ сообщил глава Евросовета Антониу Кошта. Еврочиновник отметил, что в настоящее время новый финансовый документ пока обсуждается.

«Но предложения Еврокомиссии включают новую программу сотрудничества с Украиной на 100 млрд евро», — сказал Кошта.

Отмечается, что на данный момент финансирование Евросоюзом Киева утверждено до конца 2027 года в размере 90 млрд евро.

На днях глава делегации правой Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте Гаральд Вилимски заявил, что решение Евросоюза выделить Украине еще 6,1 миллиарда евро на военную поддержку является безумием. По его словам, выделять миллиарды военной помощи на ракеты, боеприпасы и оружие является свидетельством полной несостоятельности Брюсселя.

Ранее сайт KP.RU писал, что Еврокомиссия одобрила выделение Украине 6,1 миллиарда евро на оборонные нужды. Эти средства направят на закупку систем ПВО, ракет, боеприпасов и радаров.