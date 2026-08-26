Песков: контактов РФ и США по линии администраций президентов не планируется

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Контактов между Москвой и Вашингтоном по линии администраций президентов на данный момент не запланировано. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге с журналистами в среду 26 августа.

Он отметил, что не может сообщить о каких-либо дальнейших договоренностях по контактам по линии Кремля. Песков также уточнил, что не располагает информацией о контактах по линии других ведомств.

Москва неоднократно заявляла о готовности России к диалогу с США. В Кремле также не раз отмечали, что Россия открыта к взаимодействию при условии учета ее интересов и готова отвечать взаимностью на конструктивные сигналы с американской стороны.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия не отказывается от диалога с американской стороной, однако уточнил, что контакты на высоких уровнях зависят от самих США.