Жительница Новосибирска 13 лет парализована после укуса клеща на прогулке

Настя прошла длинный путь реабилитации. Фото: соцсети.

13 лет назад 23-летняя Анастасия Ширяева отдыхала с друзьями в Заельцовском парке. Вечером она сняла с себя клеща, поехала в больницу, но укол не помог. У девушки поднялась температура, её увезли в инфекционную больницу, где она впала в кому на 40 дней. Врачи говорили матери, что если Настя выживет, то останется «овощем», рассказала девушка КП-Новосибирск.

Очнувшись, Анастасия услышала разговор врача с мамой: медик советовал забрать её домой, так как помочь уже не могут. Настя могла шевелить только тремя пальцами на руке.

С тех пор её жизнь — это многочисленные тренировки, массажи и кропотливая работа над собой. Настя научилась делать украшения из бусин, чтобы восстанавливать мелкую моторику рук.

Сейчас семья проходит через новые испытания: мама Насти сломала ногу. Им нужна помощь — сиделка на несколько часов, пока мама Насти ездит в поликлинику. Также требуются средства на массаж и на занятия с реабилитологом. Связаться с семьёй можно по телефону: 8-913-452-31-43.

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