Число погибших при атаке ВСУ на детский центр в Краснодаре достигло четырех Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на детский центр скончалась 14-летняя девочка. Об этом в мессенджере «Макс» сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Таким образом число погибших подростков в результате трагедии увеличилось до четырех. В ночь на 24 августа Краснодар подвергся атаке украинских беспилотников. Обломки одного из сбитых дронов упали на частный детский центр в городе. Три подростка погибли. Еще семь детей получили ранения. Также пострадали двое взрослых.

«К большому сожалению, стало известно о четвертой погибшей - 14-летней девочке», — написала Львова-Белова.

Ранее атаку ВСУ на Краснодар прокомментировали в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что киевский режим показал свое истинное отношение к детям.