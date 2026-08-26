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НовостиОбщество26 августа 2026 9:49

Промышленный дизайн без штампов: книга «А что, так можно было?» получила престижную премию

Книга ИД «Комсомольская правда» признана лучшей корпоративной книгой 2026 года
Елизавета БУБНОВА
Книга ИД «Комсомольская правда» признана лучшей корпоративной книгой 2026 года

Книга ИД «Комсомольская правда» признана лучшей корпоративной книгой 2026 года

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Книга Издательского дома (ИД) «Комсомольская правда» и Центра промышленного дизайна Лаб 20/50 «А что, так можно было? Принципы, правила и парадоксы промышленного дизайна» стала победителем в номинации «Лучшая книга о продукции компании/отрасли» Всероссийской премии «Лучшая корпоративная книга 2026».

Финал мероприятия состоялся в Доме приемов Библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино 25 августа. Темой вечера стала «Аналоговая роскошь цифровой эпохи: от классики до нейросетей».

Во второй сезон Всероссийской премии заявок от компаний со всей страны стало в два раза больше, чем в 2025 году. В 15 основных и семи специальных номинациях победителями, призерами и обладателями специальных наград Оргкомитета стали около 60 проектов государственных и коммерческих компаний. И среди них книга ИД «Комсомольская правда».

«Второй сезон премии подтвердил: корпоративная книга - уже не просто юбилейный подарок, а самостоятельный жанр и полноценный инструмент коммуникаций бренда с аудиториями. <...> Отдельно отмечу книгу Центра промышленного дизайна Лаб 20/50 и издательства "Комсомольская правда" "А что, так можно было? Принципы, правила и парадоксы промышленного дизайна" - победителя в номинации "Лучшая книга о продукции компании/отрасли". Это тот случай, когда о том, чем компания занимается каждый день, рассказано без штампов и технических описаний: с азартом, юмором и уважением к читателю, который не обязан быть специалистом. Само название - вопрос, который стоит задать себе каждому, кто садится за корпоративное издание», – отметила президент Национальной ассоциации экспертов по корпоративным коммуникациям Лариса Рудакова.

Ознакомиться с содержимым книги «А что, так можно было? Принципы, правила и парадоксы промышленного дизайна» можно на сайте.