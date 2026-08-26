Промышленный дизайн без штампов: книга «А что, так можно было?» получила престижную премию

Книга ИД «Комсомольская правда» признана лучшей корпоративной книгой 2026 года Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Книга Издательского дома (ИД) «Комсомольская правда» и Центра промышленного дизайна Лаб 20/50 «А что, так можно было? Принципы, правила и парадоксы промышленного дизайна» стала победителем в номинации «Лучшая книга о продукции компании/отрасли» Всероссийской премии «Лучшая корпоративная книга 2026».

Финал мероприятия состоялся в Доме приемов Библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино 25 августа. Темой вечера стала «Аналоговая роскошь цифровой эпохи: от классики до нейросетей».

Во второй сезон Всероссийской премии заявок от компаний со всей страны стало в два раза больше, чем в 2025 году. В 15 основных и семи специальных номинациях победителями, призерами и обладателями специальных наград Оргкомитета стали около 60 проектов государственных и коммерческих компаний. И среди них книга ИД «Комсомольская правда».

«Второй сезон премии подтвердил: корпоративная книга - уже не просто юбилейный подарок, а самостоятельный жанр и полноценный инструмент коммуникаций бренда с аудиториями. <...> Отдельно отмечу книгу Центра промышленного дизайна Лаб 20/50 и издательства "Комсомольская правда" "А что, так можно было? Принципы, правила и парадоксы промышленного дизайна" - победителя в номинации "Лучшая книга о продукции компании/отрасли". Это тот случай, когда о том, чем компания занимается каждый день, рассказано без штампов и технических описаний: с азартом, юмором и уважением к читателю, который не обязан быть специалистом. Само название - вопрос, который стоит задать себе каждому, кто садится за корпоративное издание», – отметила президент Национальной ассоциации экспертов по корпоративным коммуникациям Лариса Рудакова.

Ознакомиться с содержимым книги «А что, так можно было? Принципы, правила и парадоксы промышленного дизайна» можно на сайте.