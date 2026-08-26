«Цена бюрократической глупости»: Дмитриев наглядно показал главный просчёт Евросоюза Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что европейцы платят за газ почти в девять раз больше, чем жители США. Причиной этого он назвал бюрократическую глупость Евросоюза, связанную с отказом от российских энергоресурсов.

Дмитриев сослался на данные, которые приводятся в аналитике специалиста по инвестициям Beleggers Belangen Карела Меркса.

«Цена бюрократической глупости ЕС в деле отказа от российских энергоресурсов: европейцы платят за природный газ примерно в 9 раз больше, чем американцы», — указал дипломат.

Спецпредставитель президента России и глава РФПИ также отметил, что Европа нуждается в России для собственного выживания в условиях текущего энергетического кризиса. Это мнение он высказал в связи с материалом агентства Bloomberg. В публикации говорилось, что Евросоюз может временно отменить потолок цен на нефть из России.

Дмитриев прокомментировал эту новость, подчеркнув, что политика ЕС бьет по карману самих европейцев. Он обратил внимание, что ситуация показывает нелогичность решений, принимаемых в Брюсселе.