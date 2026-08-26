Грузинские радикалы выступили против туристического потока из России Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Представители радикально оппозиционного «Единого национального движения» направились к грузино-российской границе, чтобы выступить против роста туристического потока из России. Об этом пишет газета «Взгляд».

«КПП «Верхний Ларс» стал воротами для российского доминирования в Грузии... Они покупают в Грузии жилье, занимаются бизнесом. Все это опасно для государственности Грузии», – сказал председатель совета партии Ираклий Павленишвили.

По его словам, «русские массово получают гражданство Грузии». Оппозиционер также призвал «демонтировать» режим правящей партии «Грузинская мечта», утверждая, что в противном случае Тбилиси окажется в проигрышном положении.

По данным пресс-службы главы Северной Осетии, за последнюю неделю через КПП «Верхний Ларс» прошли более 113 тысяч человек и свыше 33 тысяч автомобилей. При этом грузинские власти не считают рост числа российских туристов в конце августа необычным.