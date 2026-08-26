Газманов зарегистрировал товарный знак: чем артист хочет заняться

Газманов зарегистрировал товарный знак «Газманов-Родники» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Народный артист России Олег Газманов зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «Газманов-Родники», выяснил сайт KP.RU с помощью сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

Исключительные права на бренд будут действовать до октября 2034 года. Товарный знак даёт право выпускать мерч, обувь, одежду и аксессуары, разрабатывать компьютерное обеспечение и создавать NFT, а также организовывать проведение концертов, мероприятий, свадеб и видеосъёмок.

«Движение Газманов-Родники» — это национальный проект патриотической и авторской песни, созданный Олегом Газмановым в 2022 году. Он направлен на поиск и поддержку талантливых исполнителей по всей стране и объединяет музыкантов, поэтов, композиторов, исполнителей, любителей и профессионалов.

Юридическим лицом проекта является АНО «Движение Газманов-Родники», основанная в декабре 2024 года. Учредители организации — Олег Газманов, Ольга Джавахадзе и Елена Ульянова. Помимо этого, певец является учредителем трёх ООО и имеет действующее ИП в сфере аренды недвижимости. Общая выручка компаний Газманова в 2025 году составила 5,6 млн рублей, чистая прибыль — 920 тыс. рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что бывший продюсер Олега Газманова Филипп Росса полностью признал вину по делу о мошенничестве и нарушении авторских прав. Он без ведома артиста продавал права на его песни третьим лицам и уже погасил большую часть ущерба.