МИД РФ: Запад шантажирует Армению в вопросе ЮКЖД в обмен на якобы инвестиции Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Западные страны шантажируют руководство Армении в вопросе концессии Южно-Кавказской железной дороги, требуя убрать «российский фактор» из транспортной сферы. Об этом заявили ТАСС в МИД РФ.

В российском дипведомстве отметили, что ранее вопрос о передаче концессии ЮКЖД другой стороне не поднимался. В Москве считают, что нынешние разговоры об изменении схемы управления железной дорогой связаны с давлением западных государств на Ереван.

«Требуют устранить „российский фактор“ в транспортной сфере, а в обмен обещают многомиллионные инвестиции и подключение к прожектам, экономическая целесообразность которых едва ли просматривается», — заявили в МИД России.

В ведомстве назвали происходящее частью политики западных стран по вытеснению России с Южного Кавказа.

Немногим ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван предложил Москве продать концессию на управление железными дорогами третьей стороне. Он пояснил, что Армения намерена пересмотреть действующую модель управления ЮКЖД. При этом еще 13 августа Пашинян говорил, что Ереван не хочет расторгать концессионный договор с Россией и рассчитывает найти компромиссное решение.