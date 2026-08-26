Repubblica: Италия и Франция решили передать Украине четыре системы ПВО Samp-T Фото: REUTERS.

Италия и Франция договорились о поставке Украине четырёх систем противовоздушной обороны Samp-T, сообщает газета La Repubblica. В пакет также войдут ракеты Aster 30 из итальянских арсеналов, радары Kronos и произведённые в Италии компоненты для Samp-T. Всё это должно поступить до конца текущего года.

По данным издания, украинская сторона также получит разрешение на собственное производство ракет Aster 30. Это связано с тем, что боеприпасы к уже имеющимся у ВСУ двум системам Samp-T не поставлялись с лета 2025 года из-за истощения арсеналов. Теперь темпы производства нарастили, и Киев переводят на «самообеспечение». Общая стоимость сделки оценивается в €3 млрд, финансирование поступит из кредитного европейского фонда для Украины.

Газета отмечает, что премьер Италии Джорджа Мелони старается не афишировать военную помощь, чтобы избежать политических трений внутри коалиции, где партия «Лига» выступает против поставок оружия. В официальных заявлениях помощь фигурирует как гражданская, а секретный режим декретов позволяет ускорить экспорт и не раздражать общественное мнение в преддверии парламентских выборов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны НАТО и ЕС пытаются публично снять с себя ответственность за военную помощь Украине. Москва имеет право рассматривать участие европейских стран в ударах по российской территории как прямое участие в конфликте.