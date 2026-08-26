Эффект Манделы: почему миллионы людей верят в несуществующие детали

Психолог Грекова: Эффект Манделы складывается из-за мышления человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Эффект Манделы складывается из-за нескольких факторов, которые устраивает мышление человека и его окружение. Об этом РИАМО заявила клинический психолог Ирина Грекова.

Эффект Манделы все чаще обсуждается в соцсетях. Это явление, когда человек или группа людей помнят то, чего не было на самом деле. По словам эксперта, мозг собирает обрывки информации и достраивает недостающее. В этом ему помогает шаблонное мышление.

«Например, человечек с моноклем - это однозначно „богатый мужчина“. Практически все игроки „Монополии“ считают, что персонаж как раз с моноклем. А монокля у него нет», - сказала Грекова.

Психолог отметила, что мозг достраивает логичные детали, потому что именно их мы считает подходящими к каждому конкретному случают. На это влияет также окружение и социум. То есть если человек от всех слышит одинаковую информацию, то начинает в нее верить.

«Когда вы что-то вспоминаете, то вы буквально перезаписываете информацию заново и ваш мозг уже в следующий раз выдаст обновленную информацию, как верную, а старая информация выместится. То есть мозг обновляет нейронные связи и подстраивает старую память под новое восприятие», - подчеркнула Грекова.

Как KP.RU писал ранее, общение со второй половинкой зачастую может надоесть, особенно когда партнер ваш единственный собеседник. Тогда вам стоит добавить в свою жизнь больше общения с друзьями и коллегами, заняться хобби, чтобы не надоедать друг другу и при этом иметь общие темы для общения.