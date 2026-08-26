МИД РФ: решение вопроса по ЮКЖД в Армении предполагает его деловое обсуждение

МИД: решение вопроса по ЮКЖД в Армении предполагает его деловое обсуждение Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вопрос о концессии Южно-Кавказской железной дороги в Армении следует решать путем деловых переговоров между партнерами. Об этом ТАСС заявили в МИД РФ.

В российском дипведомстве подчеркнули, что подобные вопросы обычно сначала обсуждают напрямую, а уже затем выносят в публичное пространство. Такой подход особенно важен, если Ереван действительно рассчитывает найти решение, которое устроит обе стороны.

«В целом же, прежде чем выступать с публичными заявлениями, партнеры обычно садятся за стол и в деловом ключе обсуждают имеющиеся проблемы и озабоченности. Особенно если есть желание, как утверждают в Ереване, найти решение в дружественном ключе», — отметили в МИД России.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Москве продать право концессии на управление железными дорогами третьей стороне, которая устроит как Ереван, так и Россию. Он объяснил инициативу стремлением Армении активнее включаться в международные транспортные маршруты. При этом Пашинян выразил надежду, что вопрос удастся урегулировать с российской стороной в дружественном ключе.