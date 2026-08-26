Сердце мальчика остановилось в день рождения отца: 14-летний баскетболист умер во время тренировки на Кубани

В Краснодаре во время тренировки умер 14-летний мальчик. Фото: президент ПБК "Локомотив-Кубань" Андрей Ведищев

Трагедия произошла 25 августа во время тренировки. Сын главного тренера баскетбольного клуба «Химки» Романа Семернинова, 14-летний Арон, внезапно потерял сознание и умер, пишет «КП-Кубань». Как сообщила пресс-служба «Химок», причиной трагедии стала остановка сердца. В этот день его отец отмечал день рождения.

Арон профессионально занимался баскетболом, находился в системе краснодарского «Локомотива-Кубань». В составе команды до 14 лет он стал бронзовым призёром первенства России и признавался самым ценным игроком первенства Краснодарского края.

«От имени всего клуба и от себя лично я приношу самые глубокие соболезнования Роману, его жене Елене, всем родным и близким Арона. Сил вам, чтобы пережить эту невосполнимую утрату», - выразил соболезнования семье президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев.

Ранее KP.RU сообщал, что в городе Семилуки Воронежской области 10-летний мальчик умер после тренировки по боксу. Он внезапно упал и потерял сознание, врачи реанимировали его почти час, но спасти ребенка не удалось. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.