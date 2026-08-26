Венгрия после смены правительства признала Россию угрозой для страны. Фото: David Balogh/XinHua/Global Look Press

Венгрия официально признала Россию угрозой для страны. Об этом сказано в документе для делегации на Генеральной Ассамблее ООН, опубликованном в правительственном вестнике.

Согласно заявлению, поведение России якобы представляет угрозу не только для Венгрии, но и для всей Европы и мирового порядка. При этом Будапешт выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и поддержал усилия по предоставлению Киеву долгосрочных гарантий безопасности.

Смена позиции произошла после апрельских парламентских выборов, на которых убедительную победу одержала партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром, получившая 141 место из 199. Альянс «Фидес — Христианско-демократическая народная партия» бывшего премьера Виктора Орбана, при котором Будапешт выступал против антироссийских санкций и поддерживал тесные экономические связи с Москвой, получил 52 мандата.

Ранее Орбан призвал страну сохранять нейтралитет в конфликтах за пределами территории НАТО, в том числе на Украине.