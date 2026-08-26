Владимир Путин встретился с главой Минпромторга Антоном Алихановым Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром промышленности и торговли Антоном Алихановым. Мероприятие прошло в Кремле в среду, 26 августа.

Глава государства заслушал доклад министра о деятельности ведомства за первые шесть месяцев текущего года. О планах проведения встречи ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что Минпромторг является одним из ключевых ведомств с очень насыщенной повесткой.

Антон Алиханов регулярно участвует в совещаниях у президента. В марте этого года он уже выступал с докладом на отдельном совещании. Тогда речь шла о производстве автобусов и рельсового транспорта в рамках программы обновления общественного парка в регионах.

В беседе с KP.RU Алиханов отметил, что несмотря на старания Запада, изолировать Россию не получилось. В качестве примера он сообщил о новом российском самолёте Ил-114-300 и отечественных двигателях.