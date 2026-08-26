Guardian: посещение туалета и возможность поплакать подорожают для американцев Фото: REUTERS.

В США поход в туалет и даже возможность поплакать вскоре могут стать дороже из-за торговой войны с Канадой. Цены на туалетную бумагу и салфетки рискуют заметно вырасти на фоне новых пошлин, пишет The Guardian.

Канада намерена с 8 сентября ввести ответные тарифы в размере от 25% до 50% почти на 900 видов американских товаров. В список попала бумажная продукция, включая сырье для производства туалетной бумаги и косметических салфеток. Меры стали ответом на повышение американских пошлин.

«Посещение туалета или возможность поплакать скоро станут дороже», — иронизирует издание.

Проблема может затронуть и самих американских покупателей. Хотя значительная часть туалетной бумаги производится внутри США, отрасль сильно зависит от канадского сырья. В 2024 году Соединенные Штаты импортировали из Канады туалетную бумагу на 328 млн долларов, причем страна остается крупнейшим поставщиком этой продукции на американский рынок.

Торговый конфликт между соседями резко обострился после провала очередного раунда переговоров. На прошлой неделе США ввели 50-процентные пошлины на часть канадских товаров общей стоимостью около 20 млрд долларов. Ограничения затронули примерно 5% экспорта Канады в Соединенные Штаты. Оттава в ответ подготовила собственный пакет тарифных мер.