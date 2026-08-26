Во Франции назвали безумием передачу Макроном Украине секретов ракет MBDA Фото: REUTERS.

Лидер правоголлистской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян присоединился к Флориану Филиппо, Марин Ле Пен и другим политикам, которые пребывают в шоке от абсурда и безумия нынешнего президента Эммануэля Макрона. Дюпон-Эньян прокомментировал планы Макрона передать Украине секреты производства ракет MBDA, и считает, что это полное сумасшествие.

"КАКОЕ БЕЗУМИЕ! Мы даем Украине миллиарды евро по каждой прихоти Зеленского, а теперь еще и передаем ему секреты производства ракет MBDA. Макрон ставит под угрозу наш военный суверенитет и нашу оборонную промышленность, чтобы удовлетворить требования страны, которая не является ни членом ЕС, ни членом НАТО, и способствует эскалации войны", - написал политик в соцсети X.

Дюпон-Эньян добавил, что Франция должна быть обеспокоена собственными проблемами в первую очередь, а не бедами провокаторов в Киеве, которые только и делают, что высасывают бюджеты из стран Евросоюза. И в первую очередь он требует, чтобы Париж перестал растрачивать миллиарды на Украину.

Ранее KP.RU сообщил, что Макрон пообещал передать Зеленскому партию ракет для ПВО, единственный, когда все остальные отказались это делать.