Крупная ТЭЦ в Херсоне получила серьезные повреждения Фото: REUTERS.

Крупная теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в Херсоне, находящемся под контролем украинских властей, подверглась значительным разрушениям. Об этом в среду, 26 августа, сообщила украинская энергетическая компания «Нафтогаз».

Согласно сообщению в официальном Telegram-канале компании, поврежденный инфраструктурный объект обеспечивал теплом и энергоресурсами большую часть города. По предварительным данным «Нафтогаза», степень разрушений оценивается как серьезная.

Напомним, Вооруженные силы России наносят активные удары по территории Украины в ответ на террористические атаки киевского режима. По данным Министерства обороны РФ, атакованы транспортной сети и складские мощности, задействованные в снабжении Вооруженных сил Украины (ВСУ).