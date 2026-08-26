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НовостиПроисшествия26 августа 2026 11:00

Крупная ТЭЦ в Херсоне получила серьезные повреждения

Степень разрушений ТЭЦ в Херсоне оценивается как серьезная
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Крупная ТЭЦ в Херсоне получила серьезные повреждения

Крупная ТЭЦ в Херсоне получила серьезные повреждения

Фото: REUTERS.

Крупная теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в Херсоне, находящемся под контролем украинских властей, подверглась значительным разрушениям. Об этом в среду, 26 августа, сообщила украинская энергетическая компания «Нафтогаз».

Согласно сообщению в официальном Telegram-канале компании, поврежденный инфраструктурный объект обеспечивал теплом и энергоресурсами большую часть города. По предварительным данным «Нафтогаза», степень разрушений оценивается как серьезная.

Напомним, Вооруженные силы России наносят активные удары по территории Украины в ответ на террористические атаки киевского режима. По данным Министерства обороны РФ, атакованы транспортной сети и складские мощности, задействованные в снабжении Вооруженных сил Украины (ВСУ).