На офтальмологическом конгрессе в Москве впервые представят российскую линзу, заменяющую хрусталик при катаракте

Конгресс соберет ведущих российских офтальмологов - специалистов по микрохирургии глаза. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

В Москве 2–4 сентября пройдет 26-й Всероссийский научно-практический конгресс с международным участием «Современные технологии катарактальной, рефракционной и роговичной хирургии». Мероприятие, организованное НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» и Обществом офтальмологов России, станет экспертной площадкой, на которой отечественные и зарубежные специалисты обсудят новейшие методики лечения глазных болезней.

В этом году конгресс будет посвящен 40-летнию со дня основания МНТК «Микрохирургия глаза». Впервые его провели именно в стенах научно-исследовательского центра имени академика Федорова. За 26 лет число участников конгресса выросло до 30 тысяч человек, а его география расширилась до 30 стран. За время проведения на его площадках было представлено более 5 тысяч научных докладов. Свои разработки продемонстрировали более 200 российских и зарубежных компаний.

«Этот год наполнен для нас особым, историческим смыслом. Четыре десятилетия назад гениальная интуиция, смелость и неукротимая энергия нашего основателя, академика Святослава Николаевича Федорова, совершили настоящую революцию в мировой офтальмологии. Мы прошли путь от смелых экспериментов до массового внедрения имплантации искусственного хрусталика, превратив катаракту, а также многие другие патологии в заболевания, которые успешно и безопасно лечатся. Этот триумфальный путь стал гордостью российской медицинской школы и подарил зрение миллионам людей по всему миру», - подчеркнул генеральный директор НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова», заслуженный врач РФ Дмитрий Арсютов.

На конгрессе впервые продемонстрируют инновационную разработку исследовательского центра МНТК «Микрохирургия глаза» - интраокулярную линзу, заменяющую пациентам с катарактой естественный хрусталик. Это первая полностью отечественная продукция, по своим характеристикам превосходящая стандартные монофокальные модели.

Из-за катаракты естественный хрусталик глаза теряет свою прозрачность, мутнеет и становится твердым. Как следствие - блокируется прохождение света сквозь него, и зрение ухудшается. Единственный известный на сегодняшний день способ лечения – это хирургическая операция по замене помутневшего хрусталика на искусственную интраокулярную линзу.

Благодаря разработке НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» хирурги могут корректировать зрение пациентов в любом возрасте, возвращая его к комфортной жизни.

Плюс отечественной модели в том, что после операции по установке линзы пациент может не носить очки. Тем, у кого катаракта сочетается с возрастной дальнозоркостью, линза позволяет фокусировать зрение на разных расстояниях. Для людей с другими глазными заболеваниями разработаны специальные модификации линзы. Например, она дополнительно корректирует астигматизм - исправляет искажения, вызванные неправильной формой роговицы, и обеспечивает высокую остроту зрения.

В программе конгресса запланированы экспертные доклады и профессиональные дискуссии. На 2 сентября назначен «Роговичный день», который по традиции откроется секцией «Живой» хирургии.

Торжественное открытие конгресса состоится 3 сентября. В этот же день пройдут секции по хирургическому лечению катаракты у детей, современным технологиям рефракционной хирургии и хирургии хрусталика.

В финальный день мероприятия, 4 сентября, участники разберут интересные случаи из практики офтальмохирургов, а также обсудят вопросы имплантации интраокулярной линзы.