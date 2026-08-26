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НовостиПолитика26 августа 2026 11:14

Economist: Антикоррупционные органы становятся отдельным правительством Украины

Антикоррупционные органы Украины «сами стали законом для себя», пишет Economist
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария СПИРИДОНОВА
Антикоррупционные органы становятся отдельным правительством Украины. Фото: Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

Антикоррупционные органы становятся отдельным правительством Украины. Фото: Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

Антикоррупционные органы Украины — Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Высший антикоррупционный суд (ВАКС) — превращаются в «параллельное правительство», что создает серьезную угрозу для страны. Об этом пишет британское издание The Economist.

По мнению авторов материала, НАБУ, САП и ВАКС «сами стали законом для себя», получив возможность определять, когда и каким образом вмешиваться в политические процессы. Особую опасность, подчеркивается в статье, создает доступ антикоррупционных органов к огромному массиву информации о политиках и гражданах, что превращает их в политическое оружие.

«Деятельность НАБУ, САП и ВАКС становится особенно острой в критический для страны момент», — пишут журналисты.

Ранее комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности принял решение исключить из повестки дня пять антикоррупционных законопроектов, включая те, что расширяли полномочия НАБУ.