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НовостиПроисшествия26 августа 2026 11:18

Число жертв удара ВСУ по Краснодару выросло до четырёх

При разборе завалов в Краснодаре нашли тело ещё одного погибшего от удара ВСУ ребёнка
Семен ЗИМИН
Число жертв удара ВСУ по Краснодару выросло до четырёх

Число жертв удара ВСУ по Краснодару выросло до четырёх

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре при разборе завалов спасатели обнаружили тело еще одного ребенка, погибшего в результате атаки беспилотников ВСУ. Таким образом, число жертв среди детей достигло четырех. Трагическую информацию подтвердил мэр города Евгений Наумов в мессенджере «Макс».

Глава города выразил глубокие соболезнования семье, потерявшей ребенка, назвав эту утрату невосполнимой. Он также сообщил, что в медицинских учреждениях остаются пострадавшие дети и взрослые из того же частного центра. Мэр подчеркнул, что врачи прилагают все усилия для их скорейшего восстановления, и пожелал каждому из них выздоровления.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским своей атакой продемонстрировал истинное отношение к детям. Она напомнила, что в ночь с 23 на 24 августа ВСУ провели массированную атаку беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае, Адыгее и Дагестане.

В результате падения обломков одного из дронов пострадали пятиэтажный жилой дом и частный детский центр с круглосуточным пребыванием детей в Прикубанском округе Краснодара.