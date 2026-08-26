Число жертв удара ВСУ по Краснодару выросло до четырёх Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре при разборе завалов спасатели обнаружили тело еще одного ребенка, погибшего в результате атаки беспилотников ВСУ. Таким образом, число жертв среди детей достигло четырех. Трагическую информацию подтвердил мэр города Евгений Наумов в мессенджере «Макс».

Глава города выразил глубокие соболезнования семье, потерявшей ребенка, назвав эту утрату невосполнимой. Он также сообщил, что в медицинских учреждениях остаются пострадавшие дети и взрослые из того же частного центра. Мэр подчеркнул, что врачи прилагают все усилия для их скорейшего восстановления, и пожелал каждому из них выздоровления.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским своей атакой продемонстрировал истинное отношение к детям. Она напомнила, что в ночь с 23 на 24 августа ВСУ провели массированную атаку беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае, Адыгее и Дагестане.

В результате падения обломков одного из дронов пострадали пятиэтажный жилой дом и частный детский центр с круглосуточным пребыванием детей в Прикубанском округе Краснодара.