Созданы тараканы-киборги, стреляющие лекарствами: как насекомые-парамедики смогут помочь людям

В Австралии создали тараканов-киборгов, стреляющих лекарствами. Фото: The University of Queensland

В Австралии создали тараканов-киборгов, стреляющих лекарствами. Ученые из Университета Квинсленда разработали уникальных насекомых-парамедиков, способных проникать под завалы разрушенных зданий и экстренно доставлять медикаменты пострадавшим. Об этом пишет The Sydney Morning Herald.

Как сообщается, новейшая технологическая система позволяет тараканам точно стрелять лекарствами с помощью специального ранца-«гарпуна» на спине.

Чтобы превратить гигантских роющих тараканов в киборгов, исследователи вживляют микроэлектроды в их усики и церки. Это позволяет полностью контролировать движения насекомых дистанционно посредством джойстика.

Благодаря природной ловкости, проворности и выносливости такие киборги справляются с поисковыми и спасательными миссиями эффективнее автономных роботов. Лабораторные тесты доказали высокую точность новой системы. На расстоянии 15 сантиметров от цели насекомые поражают макет мишени шприцем в 95% случаев.

«Многим может не понравиться вид гигантского таракана, несущегося прямо на них. Но если вы оказались погребены под завалами или застряли в пещере и вам нужна помощь, это может стать решающим фактором между жизнью и смертью», - прокомментировал разработку один из авторов проекта, кандидат наук Хай Нхан Ле.

В перспективе исследователи планируют сформировать полноценные автономные бригады из наземных насекомых-киборгов для ликвидации последствий серьезных стихийных бедствий.

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