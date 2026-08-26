В России создают учебник по истории Украины, где опишут правду о киевском режиме

Российское военно-историческое общество готовит учебник по истории Украины Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Российское военно-историческое общество (РВИО) готовит учебник по истории Украины для школьников на территории, которая сейчас находится под контролем Киева. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил научный директор РВИО Михаил Мягков. По его словам, издание будет освещать историю с древнейших времён и рассказывать о единстве древнерусского народа.

«Это будет правдивый учебник, в котором будет показано, в том числе, как сегодняшний киевский режим докатился до такого. И какова настоящая правда нашей истории, в том числе совместной истории», — сказал Мягков. Он также отметил, что пособие должно ответить на вопрос, почему возник термин «украинизм» и кто в этом виноват.

Ранее KP.RU писал, что в новое издание учебника истории для 11-го класса под редакцией Владимира Мединского и Анатолия Торкунова включили темы трагедии в «Крокус Сити Холле» и попытки прорыва ВСУ Курской АЭС.

Мединский признался, что его поразили «антинаучные штампы и клише» в старых школьных учебниках, например, «воссоединение Украины с Россией» и «Великое княжество Литовское как центр собирания русских земель». В новых государственных учебниках, по его словам, «этого бреда нет».