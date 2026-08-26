София Ротару в объятиях экс-продюсера Ани Лорак: в сети появилось новое фото 79-летней певицы Фото: Мила СТРИЖ. Перейти в Фотобанк КП

Народная артистка СССР София Ротару, которой недавно исполнилось 79 лет, впервые за долгое время попала в объектив камеры. Знаменитость запечатлели в компании украинского продюсера Сергея Пермана, который навестил её. Об этом мужчина написал в соцсетях.

На опубликованном кадре певица предстала в темных очках и с гладко зачесанными назад волосами. При этом её руки были спрятаны за спиной, что позволило поклонникам заметить значительную потерю веса. Сергей Перман, в свою очередь, обнял артистку за талию и сопроводил публикацию лаконичной подписью: «Очаровательная».

Софию Ротару запечатлели в компании украинского продюсера Сергея Пермана Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В комментариях к этому посту интернет-пользователи сразу же начали призывать Ротару вернуться на большую сцену. Однако ни сама исполнительница, ни продюсер никак не отреагировали на просьбы фанатов.

Ранее, в день своего 79-летия, певица уже оказывалась в центре обсуждений, когда её родственники опубликовали праздничное фото. Тогда внимательные поклонники выяснили, что снимок был старым, а цветы на нем добавили при помощи графического редактора. Последние три с половиной года артистка не появлялась на территории Украины, предпочитая жить в Европе.